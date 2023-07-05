Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
6 Şubat tarihinde 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş’ta 3,6 büyüklüğünde artçı deprem meydana. Merkeze bağlı Göksun ilçesinde yerin 6,97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçede hafif hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.55'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6,97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçede hafif hissedildi.
NE OLMUŞTU?
6 Şubat günü saatler 04.17'yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu.
Yaşanan dehşette 50 binden fazla canımızı kaybederken, 107.204 kişi de yaralandı.
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