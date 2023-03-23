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Son dakika: Artçılar devam ediyor! Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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Son dakika: Artçılar devam ediyor! Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 08.45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.94 kilometrede gerçekleştiği belirtildi.

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