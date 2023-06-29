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Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem: 4.3 ile sallandı | AFAD son depremler

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Giriş: 29.06.2023 09:26
Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçeside saat 08.28'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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