Siirt'te fıstık bahçesinde korkutan yangın! Hızla büyüyen alevler ormana sıçradı
Siirt’te fıstık bahçesinde çıkan yangın, yanındaki ormana da sıçradı. Ekipler ile köylüler, alevleri 2 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hızla büyüyen alevler, yanındaki ormana da sıçradı.
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