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Siirt'te fıstık bahçesinde korkutan yangın! Hızla büyüyen alevler ormana sıçradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Siirt’te fıstık bahçesinde korkutan yangın! Hızla büyüyen alevler ormana sıçradı

Siirt’te fıstık bahçesinde çıkan yangın, yanındaki ormana da sıçradı. Ekipler ile köylüler, alevleri 2 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyündeki fıstık bahçesinde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler, yanındaki ormana da sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler ile ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yangın, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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