İstanbul’da dev operasyon! Tek seferdeki en yüksek miktar: Hepsi ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, kaçak akaryakıt istasyonlarına ve illegal akaryakıt imalathanelerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, büyük bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri kaçakçılık şebekesini takibe alan polis, 13 Mart ve 4 Temmuz tarihleri arasında Tuzla, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de çok sayıda kaçak imalathane ve depoya baskın düzenledi.