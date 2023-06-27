27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri "Tatlı miras"ta şoke eden iddia! Dikkati sır perdesini araladı: Bilirkişiyi etkiledi lehine rapor hazırlattı!

"Tatlı miras"ta şoke eden iddia! Dikkati sır perdesini araladı: Bilirkişiyi etkiledi lehine rapor hazırlattı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
ABONE OL
Tatlı mirasta şoke eden iddia! Dikkati sır perdesini araladı: Bilirkişiyi etkiledi lehine rapor hazırlattı!

Türkiye’nin en zengin 27’inci iş insanı olan ve 14 yıl önce vefat eden Mehmet Salih Tatlıcı, ardında 3 milyar dolarlık bir servet bırakmıştı. Söz konusu miras aile fertlerini birbirine kattı. Yıllardır süren miras davası yeni bir davayla yeniden gündeme geldi. Tatlıcı'nın 25 yıl yasak aşk yaşadığı ikinci eşi Nurten Tatlıcı'ya, yargı görevini yapan bilirkişileri kendi lehinde etkilediği gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli eşin bilirkişiyle defalarca görüştüğü, lehinde rapor hazırlattığı ve kendisine ait taşınmazları değersiz gösterdiği vurgulandı. Şüpheliler, yargıyı etkilemekten yargılanıyor.

İşadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 2009 yılında vefat etmesinin ardından 3 milyar dolarlık miras davası görülmeye başlanmıştı. Yaklaşık 13 yıldır devam eden davada yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşinden olan çocuklarıyla karşı taraf olan işadamının ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı yargıya müdahale etti.

Bunun üzerine mahkeme, Mehmet Salih Tatlıcı'dan kalan tüm taşınmazların değer tespiti için bilirkişi olarak mahkemece görevlendirilen gayrimenkul değerleme uzmanı Mehmet Taş'ın ve sahibi olduğu değerleme şirketinin lisansı "Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediği" gerekçesiyle iptal edildi.

HTS KAYITLARI GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya gelen HTS kayıtları geçeği açığa çıkardı. Kayıtlara göre Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı'nın avukatı Mehmet Fatih Bilgütay'ın söz konusu bilirkişi ile defalarca görüştüğünün belirlenmesiyle Mehmet Tatlıcı'nın avukatı mahkemeye şikayet dilekçesi sundu.

Dilekçede Bilgütay ile bilirkişi Taş'ın birçok defa, dakikalarca telefonda görüştüğü ve şüpheli Nurten Tatlıcı'ya ait şirketlere kayıtlı telefonlarla da bilirkişinin defalarca arandığı ve görüşüldüğü kayıtlara geçti.

KAZDIĞI KUYUYA KENDİSİ DÜŞTÜ

Bunun üzerine karşı atağa geçen Nurten Tatlıcı ve avukatları konuyla ilgili yaptıkları şikâyet başvurusunda miras davasının taraflarından Mehmet Tatlıcı'yı bilirkişiyi etkilemeye çalışmakla suçlasalar da Mehmet Tatlıcı'nın dikkati sır perdesini araladı.

Sunulan dilekçelerde Nurten Tatlıcı'nın bir taraftan bilirkişi ile defalarca görüşerek kendisi ve oğlu Uğur Tatlıcı lehine rapor düzenlenmesini sağlarken, diğer taraftan bu rapor sanki Mehmet Tatlıcı'nın menfaatine imiş gibi hedef saptırdığı ileri sürüldü. Mehmet Tatlıcı'yı yargıyı etkilemekle itham eden Nurten Tatlıcı'nın aslında yargıyı etkilemek için bilirkişiye kendi lehlerine rapor düzenlettiği savcılık tarafından tespit edildi.

KENDİSİNE AİT TAŞINMAZLARI DEĞERSİZ GÖSTERMİŞ

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki HTS kayıtları sonucu Nurten Tatlıcı hakkında ayrı bir şikâyet dilekçesi hazırlayan Mehmet Tatlıcı'nın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na koştu. Konuyla ilgili hazırlanan iddianamede bilirkişi Mehmet Taş'ın, Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı'ya ait taşınmazların değerini düşük gösterdiği ve söz konusu isimler lehine mahkemeyi etkilemeye çalıştığı yer aldı.

YARGIYI ETKİLEMEKTEN YARGILANIYOR

Mehmet Taş'ın mesleki ve etik kuralları çiğneyerek uzman olmadığı bir alanda görevini kötüye kullanarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediğinin altı çizilen iddianamede, Nurten Tatlıcı'nın ve 3 ayrı şirket şüpheli sıfatıyla yer aldı. Şüphelilerin "Yargı görevini yapanı etkileme" suçundan ayrı ayrı 4 yıla kadar hapisleri talep edildi.

ŞİRKETİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili inceleme yapan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği bilirkişi Mehmet Taş'ın ve sahibi olduğu Gayrimenkul Değerleme Şirketi'nin lisansını "Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediği" ve üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği gerekçesiyle iptal etti. Nurten Tatlıcı hakkında 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Yargı Görevini Yapanı Etkileme" iddiasıyla açılan ceza davası ise devam ediyor.

Tatlı mirasta kanlı bıçak şikayeti! "TATLI" MİRASTA KANLI BIÇAK ŞİKAYETİ!
Tatlıcılar, ölüm tehdidine karşı koruma istedi TATLICILAR, ÖLÜM TEHDİDİNE KARŞI KORUMA İSTEDİ
Tatlı mirasta sahte adres krizi TATLI MİRASTA SAHTE ADRES KRİZİ
Ölmüş babasından alacaklarını istedi ÖLMÜŞ BABASINDAN ALACAKLARINI İSTEDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA