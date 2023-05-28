"Tatlı" mirasta kavga bitmiyor! Üvey kardeşten ölüm tehdidi

Taraflar arasında 14 yıldır Türkiye'nin en büyük miras kavgalarından birisi yaşanıyor. Tatlıcı fertleri arasında yüzlerce şikayet ve davaya her gün bir yenisi ekleniyor. Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden 73 yaşındaki Nurten Tatlıcı, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.