Tatlıcı’ların 3 milyar dolarlık miras kavgası: Eşinden üvey oğluna kanlı bıçak şikayeti
Türkiye’nin en zengin 27’inci iş insanı olan ve 14 yıl önce vefat eden Mehmet Salih Tatlıcı, ardında 3 milyar dolarlık bir servet bırakmıştı. Söz konusu miras aile fertlerini birbirine kattı.Tatlıcı’nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı’nın ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı. Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Dilekçede kanlı bıçak detayı dikkat çekti.
Türkiye'nin en zengin 27'nci iş insanı olan ve kanser tedavisi gördüğü Londra'da 14 yıl önce hayatını kaybeden Mehmet Salih Tatlıcı'nın vefatının ardından 3 milyar dolarlık mirasının büyük bir kısmı ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı'ya kaldı.
Hürriyet'in haberine göre, taraflar arasında 14 yıldır Türkiye'nin en büyük miras kavgalarından birisi yaşandı. Tatlıcı ailesi arasında bu zamana kadar 100'e yakın şikâyet ve davaya bir yenisi daha eklendi.
Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesine göre, Nurten Tatlıcı, birkaç siparişini alması için asistanı Dünya K. ile görüştü. Dünya K., kendi aracı bozuk olduğu için Nurten Tatlıcı'nın makam aracıyla siparişleri almak için bir alışveriş merkezine gitti.
Siparişleri aldıktan sonra alışveriş merkezinin otoparkına giden Dünya K., aracın camının üzerine kanlı karakterlerle 'Marika' (Nurten Tatlıcı'nın önceki adı) yazısını ve üzerine kan bulaşmış bir bıçak gördü.
Nurten Tatlıcı, şikâyet dilekçesinde özetle "Müvekkil ve oğlunun can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz" denildi.
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