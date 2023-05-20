Tatlıcı’ların 3 milyar dolarlık miras kavgası: Eşinden üvey oğluna kanlı bıçak şikayeti

Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesine göre, Nurten Tatlıcı, birkaç siparişini alması için asistanı Dünya K. ile görüştü. Dünya K., kendi aracı bozuk olduğu için Nurten Tatlıcı'nın makam aracıyla siparişleri almak için bir alışveriş merkezine gitti.