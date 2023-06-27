Samsun’da yürekleri ısıtan fedakarlık! 6 yıldır uzattığı saçlarını bağışladı

Samsun'da kuaför dükkanı işleten Hüseyin Alkan, Türkiye'nin dört bir yanında kanser tedavisi gören ve sayıları az da olsa değişik hastalıklardan dolayı saçı olmayan kızlara ücretsiz peruk gönderiyor. 4 yıl içinde 200'ün üstünde peruk yapıp yolladığını belirten Hüseyin Alkan, "Bundan 4 yıl önce Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören bir kardeşimiz beline kadar gelen saçlarını benim kesmemi istemiş. Bunu bana ilettiler. Ben de yanına gidip, saçlarını kestim. Onun saçlarından peruk yapıp tekrar yanına gittim. Ona taktım. Çok sevindi. Boynuma sarıldı. O an benim bunu yapmam gerektiğini anladım" dedi.

"BENİ MUTLU EDİYOR"

Sosyal medya üzerinden ihtiyacı olanların kendisine ulaştığını belirten Alkan, "Bana ülkemizin her yerinden saçlarını peruk yapmam için gönderen de var peruk isteyen de var. Peruklardan hiçbir ücret almıyorum. Hatta saçlardan peruk yapmanın da bana 350 ila 400 arasında maliyeti var bunu da cebimden karşılıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Kuaför olduğum için saçsız bayanların kendini çıplak hissettiğini çok iyi biliyorum. Kim talep ederse yolladım ve yollamaya da devam edeceğim" diye konuştu.

Sakarya'da kırmızı saç isteyen kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen genç bir kız için özel olarak peruk yapıp kırmızıya boyayıp kendisine gönderdiğini belirten Hüseyin Alkan, insanların hayatına dokunduğunu ifade ederek, "Benim iki kadın müşterim vardı. İkisi birlikte geliyordu, biri kanser oldu. Ben de ona kemoterapi tedavisi görmeye başladığında peruk yapıp verdim. Aradan bir süre geçtikten sonra arkadaşı elinde bir paketle yanıma geldi. O bayanın vefat ettiğini ama ölmeden önce kendisine 'ölürsem bu peruğu yıka ve o kuaföre götür. İhtiyacı olan birine versin' dediğini söyledi. Bu beni çok duygulandırdı. O zaman bir kez daha anladım ki insanların hayatlarına dokunabiliyorum" dedi.