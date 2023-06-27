Samsun’da yürekleri ısıtan fedakarlık! 6 yıldır uzattığı saçlarını bağışladı
Yürekleri ısıtan olay Samsun’da meydana geldi. Öğretmen anne-babasından, hasta insanların iyileşmelerinde ilaçlar kadar moralin de etkili olduğunu öğrenen 12 yaşındaki Taha Abanoz, 6 yıldır uzattığı saçlarını bağışladı.
Annesi Nihal Abanoz ile birlikle yaklaşık 4 yılda 200'ün üzerinde peruk yaparak tedavi sürecindeki hastalara ücretsiz gönderen kuaför Hüseyin Alkan'a giderek 6 yıldır kimseye el sürdürtmediği saçlarını kestirdi.
Sabah'ın haberine göre, saça kendisinden çok hasta arkadaşlarının ihtiyacı olduğunu belirten Taha Abanoz, "Annem ve babam bana hasta insanların iyileşmelerinde ilaçlar kadar moralin de etkili olduğunu söylerler. Ben de Hüseyin abinin ücretsiz peruk yapıp hasta arkadaşlara gönderdiğini ve onlara moral verdiğini internetten okumuştum. Bayramda hem aileme hem de hasta arkadaşlara bir sürpriz yapmak istedim. Saçlarımı kestireceğim dediğimde babam da annemde inanamadı. Ama bir şartla dedim. Hüseyin abiye gideceğimizi söyledim. Onlar da benim kadar mutlu oldular. Benim gibi yıllardır saçını kestirmeyen herkes Hüseyin abiye gidip kestirsin. O saçlara bizden çok ihtiyacı olanlar var" dedi.
Yaptığı bu işi ilk olarak Sabah Gazetesi tarafından duyuran Hüseyin Alkan Taha'ya teşekkür etti. Erkeklerin peruk yapımı için çok ender kendisine gelip saç kestirdiğini söyleyen Hüseyin Alkan, "Taha 6 yıldır saçına kimseyi elletmemiş. Çok bakımlı bir saçı vardır. Erkek çocuklar için bu kadar uzun sürede uzattığı saçlarını kestirmek zordur. Taha çok mutlu idi. Taha'nın saçı ile harika bir peruk yapacağım ve ihtiyacı olan bir kardeşimize kullanması için ücretsiz vereceğim" diye konuştu.
Samsun'da kuaför dükkanı işleten Hüseyin Alkan, Türkiye'nin dört bir yanında kanser tedavisi gören ve sayıları az da olsa değişik hastalıklardan dolayı saçı olmayan kızlara ücretsiz peruk gönderiyor. 4 yıl içinde 200'ün üstünde peruk yapıp yolladığını belirten Hüseyin Alkan, "Bundan 4 yıl önce Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören bir kardeşimiz beline kadar gelen saçlarını benim kesmemi istemiş. Bunu bana ilettiler. Ben de yanına gidip, saçlarını kestim. Onun saçlarından peruk yapıp tekrar yanına gittim. Ona taktım. Çok sevindi. Boynuma sarıldı. O an benim bunu yapmam gerektiğini anladım" dedi.
"BENİ MUTLU EDİYOR"
Sosyal medya üzerinden ihtiyacı olanların kendisine ulaştığını belirten Alkan, "Bana ülkemizin her yerinden saçlarını peruk yapmam için gönderen de var peruk isteyen de var. Peruklardan hiçbir ücret almıyorum. Hatta saçlardan peruk yapmanın da bana 350 ila 400 arasında maliyeti var bunu da cebimden karşılıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Kuaför olduğum için saçsız bayanların kendini çıplak hissettiğini çok iyi biliyorum. Kim talep ederse yolladım ve yollamaya da devam edeceğim" diye konuştu.
Sakarya'da kırmızı saç isteyen kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen genç bir kız için özel olarak peruk yapıp kırmızıya boyayıp kendisine gönderdiğini belirten Hüseyin Alkan, insanların hayatına dokunduğunu ifade ederek, "Benim iki kadın müşterim vardı. İkisi birlikte geliyordu, biri kanser oldu. Ben de ona kemoterapi tedavisi görmeye başladığında peruk yapıp verdim. Aradan bir süre geçtikten sonra arkadaşı elinde bir paketle yanıma geldi. O bayanın vefat ettiğini ama ölmeden önce kendisine 'ölürsem bu peruğu yıka ve o kuaföre götür. İhtiyacı olan birine versin' dediğini söyledi. Bu beni çok duygulandırdı. O zaman bir kez daha anladım ki insanların hayatlarına dokunabiliyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar bugün açık mı, kaça kadar açık? 27 Haziran Kurban Bayramı ve Arefe günü bankalar çalışıyor mu?
- İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...
- AREFE GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023 | Kurban Bayramı'na özel Arefe günü mesajları! En güzel, dualı, hadisli, ayetli sözler...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2023 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?
- Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlayacak 2023? Teşrik ve tekbirleri ne zaman başlar, biter?
- AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?
- 2023-2024 okulların açılış tarihi açıklandın mı, belli oldu mu? Okullar ne zaman açıklanacak?
- Okul kontenjanları ne zaman açıklanacak 2023? LGS lise taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları açıklandı mı?
- EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 5000 prim günü ile 45-48-50-51 yaşında emeklilik! Müjde ansızın geldi, 1999-2000-2001-2002 sonrası...
- Torba yasada taslak şekillendi! Müjdeler sıralandı! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...