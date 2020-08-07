Salih Tatlıcı’nın mirasında ‘sahte adres’ krizi

Mirası paylaşamayan taraflar ise birbirine düşünce olay adliyeye taşınarak taraflar arasından birden fazla dava açılmıştı. Nurten Tatlıcı ve Mehmet Tatlıcı arasında görülen bir tazminat davasında iddiaya göre Mehmet Tatlıcı mahkemenin kendisine gönderdiği tebligatları almamak için Küçükçekmece'de bir dükkân kiralayıp burada ikamet ettiğini belirtti. Aylık kirası 500 lira olan ve bir dükkân olan ikamette Mehmet Tatlıcı'nın yaşamasının mümkün olmadığını belirten Nurten Tatlıcı, Beykoz'da bir villada oturmasına rağmen mahkemeyi yanıltmak için özel belgede sahtecilik yaptığını ileri sürdüğü manevi oğlunu savcılığa ihbar etti.