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İstanbul'da öldüren botoks olayında hapis istemi! Adli Tıp raporundaki ayrıntılar tüyler ürpertti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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İstanbul’da öldüren botoks olayında hapis istemi! Adli Tıp raporundaki ayrıntılar tüyler ürpertti

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 2020’nin temmuz ayında bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde 38 yaşındaki Kübra Boyraz Solmazgül, kalçasına botoks yaptırdı. Ardından da Uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin yaptığı işlem sonrası hayatını kaybetti. Savcı, Dr. Öner Özsoyeri hakkında 9 yıl hapis istedi. Duruşma ertelenirken Adli Tıp Raporu'ndaki detaylar kan dondurdu: Silikonun damar içine enjekte edilmiş ve...

Tüm Türkiye'yi sarsan olay 2020'nin temmuz ayında yaşandı. Kübra Boyraz Solmazgül, kendisini Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer Elmalı'dan randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yaptırdı. 19 Eylül'de yeniden randevu aldı.

YÜRÜYEREK GELDİ BAYGIN ÇIKTI

Saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktı. Ardından evine bırakıldı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz Solmazgül, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri vurgulandı.

Haklarında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada karar açıklandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Kübra Boyraz'ın otopsisinde her iki kalçada enjeksiyonlara bağlı pikürler, bu bölgede cilt altında kanama ve yağlı madde birikimi görüldüğü vurgulandı.

Otopsi sırasında alınan akciğer, böbrek ve kalp dokusu örneklerinin incelemesinde yabancı cisim ile uyumlu yağ embolisi (damar tıkanıklığı) bulguları tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca kanda ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, tüm bu bilgi ve bulgular doğrultusunda kişinin ölümünün yağ (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan) embolisi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.

Raporda Kübra Boyraz'a enjekte edilen silikon uygulamasının tıp kurallarına uygun olmadığı, yapılan dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli sonucu ölümün meydana geldiği ifade edildi. Raporda kişinin tıbbi tedavisinin yapılabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığını bildirildi.

DOKTORUN HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Adli Tıp Kurumu raporu dikkate alındığında sanıklar Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin maktulün ölümünde kusurlu oldukları vurgulandı.

Erdal Doğruya'nın öldüğü belirtilen mütalaada Öner Özsoyeri'nin eylemine uyan "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşma sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.

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