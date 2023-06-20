İstanbul’da öldüren botoks olayında hapis istemi! Adli Tıp raporundaki ayrıntılar tüyler ürpertti

Ayrıca kanda ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, tüm bu bilgi ve bulgular doğrultusunda kişinin ölümünün yağ (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan) embolisi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.