Botoks ardından ölüm! Kübra Boyraz’ın vücudunda yüksek oranda bulundu

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde Kübra Boyraz Solmazgül (38), kalçasına botoks yaptırdı. Ardından da hayatını kaybetti. Solmazgül’iün ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu mahkeme kuruluna sunuldu. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda otopsi ardından yapılan patolojik incelemede kanda ve dokuda yüksek oranda silisyum bulundu. Kübra Boyraz’a yapılan müdahale ardından hastaneye götürülmesi gerekirken su ile şeker verilerek eve götürülmesi sebebiyle organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği raporda yer aldı.