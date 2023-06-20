İstanbul’da AVM’nin terasından atlamıştı! Genç kızın annesinden yürek dağlayan sözler: Bu bir cinayet

"KIZIMA KREDİ ÇEKTİRDİ, ALTINLARINI BAŞKALARIYLA YEDİ"



Berkan Y. ile ilgili iddialarını sürdüren Gülnaz Yıldız, "100 bin lira kızımın hesabından kredi çekmişti. 300 - 400 bin lira da onun altınları vardı, hepsini götürdü. Arzu ile yemiş, kaza geçirmişti arabasını tamire götürmüş. Bunların hepsini benim kızıma söylüyor. İlişki terapisi için görüşüyorlardı, Ayşe G. ve Arzu ile görüştüğü için kızıma bağırıyordu çağırıyordu. Kızım da ilişki terapisine gitmek istiyordu. Evlilik arifesindeydiler, çeyizi hazırdı. İlişki terapisti için randevu almıştı kızım. Kayınvalidesine söylüyor, 'Benim psikolog param bile yok' diyor. Kayınvalidesi, 'Ben karışmıyorum, bana mı sordun kredi çektin. Bana mı sordun altınlarını verirken.' diyor. Kızıma ne söyledilerse, kendinden geçti artık. Alışveriş merkezinin tepesine çıktı. Adalet istiyorum. Kızımı babasız büyüttüm, o benim prensesimdi. Hak etmemişti, benim kızım mutluluktan başka bir şey istemedi" şeklinde konuştu.

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