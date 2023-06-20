İzmir’de kan donduran vahşet! Husumetlisini öldürüp cesedini ateşe verdi
Dehşete düşüren olay dün İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. 53 yaşındaki A.A. husumetli olduğu 47 yaşındaki Cemil Z.'yi inşaat halindeki evde tabancayla öldürüp, cesedini ateşe verdi. Jandarma, olayın ardından kaçan A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. İşte kan donduran olayın detayları...
İzmir'de yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Damlacık Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan Cemil Z. ile inşaat halindeki bir evde buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., yanında taşıdığı tabancayla Cemil Z.'ye ateş edip öldürdü, ardından da cesedini ateşe verdi.
Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Z.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma olayın ardından kaçan A.A.'yı İzmir-İstanbul Otoyolu Ulucak bağlantı yolunda yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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