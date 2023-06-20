İzmir’de kan donduran vahşet! Husumetlisini öldürüp cesedini ateşe verdi

İzmir'de yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Damlacık Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan Cemil Z. ile inşaat halindeki bir evde buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., yanında taşıdığı tabancayla Cemil Z.'ye ateş edip öldürdü, ardından da cesedini ateşe verdi.