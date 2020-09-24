Botokstan ölen Kübra Boyraz’ın hastaneye girdiği ve çıktığı o anlar ortaya çıktı

38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu. Boyraz'ın hastaneye girdiği ve fenalaşarak çıktığına ait o görüntüler ortaya çıktı. Sabah’tan Emir Somer’in haberinin detayları…