Diyarbakır'da hummalı çalışma! Deprem konutlarının inşası sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan binaların yapımı sürüyor. Vali Ali İhsan Su, "TOKİ tarafından 6 bin 40 konutun yapımına başlandı. İnşallah bu konutları en geç 1 yıl içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz" dedi.
Diyarbakır'da ihalesi tamamlanan 6 bin 40 konutun yanı sıra vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı cami, okul, park gibi sosyal donatıların yapımına bir süre önce başlandı.
"KONUTLARIMIZ ZEMİN ARTI 3-4 KAT VE 3+1 ŞEKLİNDE OLACAK"
Vali Ali İhsan Su, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 11 ilin etkilendiğini anımsattı. Diyarbakır'da depremde 411 kişinin hayatını kaybettiğini, 255 kişinin de kurtarıldığını anımsatan Vali Su, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Devlet ve hükümet olarak depremin hemen ardından yoğun şekilde çalışmalara başlandığını ifade eden Su, bu çalışmaların aynı hızlılıkla kentte de yürütüldüğünü dile getirdi.
Depremde evleri yıkılan ve ağır gören vatandaşlar için kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret eden Su, şu bilgileri verdi:
"TOKİ tarafından bulunduğumuz mevkide (Oğlaklı) şu anda 6 bin 40 konutun yapımına başlandı. İnşallah bu konutları en geç 1 yıl içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz. Bu ihaleler devam ediyor, şu anda 6 bin 40 konutun ihalesi yapıldı. Bundan sonra da TOKİ Başkanlığımız ihaleleri yapmaya devam ediyor. Burada ayrıca vatandaşlarımızın istifade edeceği parklar, çarşılar, alışveriş alanları, cami, okul, sosyal donatı alanları yapılacak. Burası bunların tamamının gerçekleşeceği çok güzel kalıcı konutlar bölgesi olacak. Bütün vatandaşlarımıza şimdiden buradaki konutların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Konutların özelliği ve inşaatının yapıldığı zemin hakkında bilgi veren Su, "Burada yapılan konutlarımız zemin artı 3-4 kat ve 3+1 şeklinde olacak. Burası zemin olarak da çok sağlam, tamamen kayalık. TOKİ kendini ispat etmiş bir kurumumuz. Son derece depreme dayanıklı, konforlu güzel konutlarımız burada inşallah yapılacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.
TOKİ İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu da Diyarbakır'da 5 etap halinde 6 bin 40 konutun yapımına başlandığını belirtti.
Oğlaklı mevkisinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gedikoğlu, şunları kaydetti:
"Şu an bulunduğumuz 1. etapta 1122 konut var. Bu konut için 38 blokun temel betonları döküldü, 1 blokumuzun da kat betonları yükselmektedir. Deprem sonrasında başlamış olduğumuz çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. TOKİ olarak vatandaşlarımıza güvenilir yuvalarını bir an önce sunmak için tüm ekiplerimizle beraber var gücümüzle çalışmaktayız."
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