Diyarbakır’da hummalı çalışma! Deprem konutlarının inşası sürüyor

Depremde evleri yıkılan ve ağır gören vatandaşlar için kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret eden Su, şu bilgileri verdi:

"TOKİ tarafından bulunduğumuz mevkide (Oğlaklı) şu anda 6 bin 40 konutun yapımına başlandı. İnşallah bu konutları en geç 1 yıl içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz. Bu ihaleler devam ediyor, şu anda 6 bin 40 konutun ihalesi yapıldı. Bundan sonra da TOKİ Başkanlığımız ihaleleri yapmaya devam ediyor. Burada ayrıca vatandaşlarımızın istifade edeceği parklar, çarşılar, alışveriş alanları, cami, okul, sosyal donatı alanları yapılacak. Burası bunların tamamının gerçekleşeceği çok güzel kalıcı konutlar bölgesi olacak. Bütün vatandaşlarımıza şimdiden buradaki konutların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."