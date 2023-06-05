Şanlıurfa’da korkunç kaza! Minibüs ticari araca çarptı: 1 ölü 10 yaralı

Kaza, dün gece Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 72'nci kilometresinde meydana geldi. Birecik yönüne giden Hikmet Akkuş yönetimindeki 63 AFJ 933 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Halil Eroğlu'nun kullandığı 10 AZ 344 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.