Denizden çıkanlara inanamadılar! Tam 3 metre uzunluğunda

Öztürk, "Zaman zaman vatandaşlarımız bazı atıkları denize atabiliyor. Lastik çıktı, diğer materyaller çıktı, demir kapı çıktı. Bunları böyle kamuoyu önüne koyarak, bu konuda bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Denizler, hepimizin ortak varlığı. 85 milyonumuzun ortak değeri ve varlığı. Denizleri korumak için bu tür faaliyetleri yaparak bunlara dikkat çekiyoruz.