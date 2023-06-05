Denizden çıkanlara inanamadılar! Tam 3 metre uzunluğunda
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılan dip temizliği sırasında, denizden çok sayıda atığın yanı sıra 3 metre uzunluğunda sürgülü demir kapı da çıkartıldı.
2 saat süren temizlik sırasında, denizden 3 metre uzunluğunda sürgülü demir kapı da çıkartıldı. Demir kapı ekiplere teslim edilirken, tahta parçaları, cam şişeler, plastik atıklar gibi birçok madde de denizden çıkartıldı.
'DENİZLER, HEPİMİZİN ORTAK VARLIĞI'
Temizliğin ardından konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hüseyin Öztürk, Çevre Haftası'nın kentte bu yıl 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' teması ile kutlandığını söyledi.
Öztürk, "Zaman zaman vatandaşlarımız bazı atıkları denize atabiliyor. Lastik çıktı, diğer materyaller çıktı, demir kapı çıktı. Bunları böyle kamuoyu önüne koyarak, bu konuda bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Denizler, hepimizin ortak varlığı. 85 milyonumuzun ortak değeri ve varlığı. Denizleri korumak için bu tür faaliyetleri yaparak bunlara dikkat çekiyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...
- EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?
- Memur emekliye zam oranı netleşti! %85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
- Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
- Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı sosyal yardım paraları yattı mı?
- EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...