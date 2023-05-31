Rengi değişti! İzmir Körfez’i alarm veriyor: Toplu ölümler görülebilir

"KÖPREZDEKİ DİP ÇAMURU GİDEREK ÇOĞALIYOR"

İzmir Körfezi'ndeki dip çamuruna da dikkati çeken Dr. Kesici, şöyle konuştu:

"Yağışlar ile yine kültürel kirlilik değimiz körfez etrafındaki bina ve diğer kirletici unsurların çok yoğun olmasıyla körfezdeki dip çamuru da giderek çoğalmaktadır. Her yıl mutlaka İzmir Körfezi'nde dip çamurunun temizliğine devam edilmelidir. İzmir'de başlı başına sorun olan deniz marulu da söz konusu. Bu da yine kirlilik nedeniyle oluşur. Deniz marulu ve bu algler birleştiğinde körfezde müsilaja sebep olabilir. Şu anda görünen durum zaten müsilajın belirtileri. Bunun aşırı şekilde devam etmesi, önlem alınmaması kirlilik açısından çok tehlikeli. Bunların yüzeyden toplanması yeterli değil; deniz dip çamuru da temizlenmeli."

"DENGELİ ORTAMDA ALGLER DOĞAL VE ÖNEMLİ"

Öte yandan Dr. Kesici, dengeli bir ekosistem ortamında alglerin doğal ve önemli olduğunu, bünyelerindeki azot, fosfor gibi elementleri karbonhidrata çevirip, suyun oksijen miktarını artırdığını söyledi. Özellikle kültürel kirlilik nedeniyle alglerin doğal işlevlerini yerine getiremediğini ifade eden Dr. Kesici, bu tek hücreli mikro organizmaların yaz geceleri mavi yeşil ışık verip, biyolüminesansa (kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması) neden olduklarını da vurguladı.