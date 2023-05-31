İstanbul’da kan donduran vahşet! Cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Sırrı çözüldü

Çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Metin Üreyil'in Ataşehir'de bir otomobile bindirilerek önce ormanlık alana götürülerek darp edildiğini daha sonra da Üsküdar'da bir işyerine götürüldüğü yönünde bilgilere ulaştı. Kamera görüntülerinden Metin Üreyil'in götürüldüğü işyeri belirlendi. Metin Üreyil'in işyerine sokulduktan sonra dışarı hiç çıkmadığı belirlendi. Polis ekipleri işyerine dün baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada, tuvalette bir çuvalın içinde ceset bulundu.