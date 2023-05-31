İstanbul’da kan donduran vahşet! Cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Sırrı çözüldü
Kan donduran olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Ailesi geçen cumartesi günü 36 yaşındaki Metin Üreyil'e ulaşamayınca polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları ve arkadaşları da sosyal medyadan kayıp olduğuna yönelik paylaşımlar yaparak görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla Metin Üreyil'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese giden ekipler, Üreyil'in çuval içindeki cesedini buldu. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonunun sürdüğü ve gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi. Polis, cinayeti işleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İddiaya göre, saat 14.30 sularında oto yıkamacı Metin Üreyil iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü.
Burada işkence edilen Metin Üreyil, darbedilerek öldürüldü.
Sonrasında çuvala konulan Üreyil'in cesedi, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan bir işyerine götürüldü. Metin Üreyil'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Metin Üreyil'in Ataşehir'de bir otomobile bindirilerek önce ormanlık alana götürülerek darp edildiğini daha sonra da Üsküdar'da bir işyerine götürüldüğü yönünde bilgilere ulaştı. Kamera görüntülerinden Metin Üreyil'in götürüldüğü işyeri belirlendi. Metin Üreyil'in işyerine sokulduktan sonra dışarı hiç çıkmadığı belirlendi. Polis ekipleri işyerine dün baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada, tuvalette bir çuvalın içinde ceset bulundu.
Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Aile fertleri Üreyil'in cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morgu önünde alayarak bekledi. İşlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri işyeri ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen cesedin Metin Üreyil'e ait olduğunu belirlendi. İşkence izlerine rastlanan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, cinayeti işleyen kişileri bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
ÖNCE ORMANDA DARP ETMİŞLER
Polisin yaptığı araştırmalardaki iddialara göre; Metin Üreyil tefeciden para almış ama geri ödeyememişti. Bu nedenle ölüm tehditleri alıyordu.
Parasını alamayan kişiler Metin Üreyil'i Ataşehir'den bir araca bindirerek ormanlık bir alana götürmüş burada darp etmişler daha sonra da Üsküdar'daki işyerine götürmüşlerdi.
Burada da başına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi atmak için çuvalın içine koymuşlardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ümit Dündar mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Temel Kotil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Temel Kotil mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...
- Melih Han Bilgin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Melih Han Bilgin'in mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Gıpta Ofis Kırtasiye halka arz edecek! Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri halka arz talep toplama ne zaman?
- Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?
- Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...
- Bedava Doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek? 12 ay boyunca kaç metreküp doğal gaz ücretsiz, 25 m3 ne kadar?
- KURBAN BAYRAMI TARİHİ DİYANET 2023 | Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var, 9 gün mü?
- 31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? CANLI ALTIN FİYATLARI
- A101'den BÜYÜK KAMPANYALI FİYATLAR: %100 elektrikli motosiklet Perşembe günü satışa çıkıyor! 81 ilde aynı anda...