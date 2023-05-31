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İstanbul’da kan donduran vahşet! Cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Sırrı çözüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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İstanbul’da kan donduran vahşet! Cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Sırrı çözüldü

Kan donduran olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Ailesi geçen cumartesi günü 36 yaşındaki Metin Üreyil'e ulaşamayınca polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları ve arkadaşları da sosyal medyadan kayıp olduğuna yönelik paylaşımlar yaparak görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla Metin Üreyil'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese giden ekipler, Üreyil'in çuval içindeki cesedini buldu. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonunun sürdüğü ve gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi. Polis, cinayeti işleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da yaşanan olay, 27 Mayıs Cumartesi Günü Ataşehir Yenisahra'da meydana geldi.

İddiaya göre, saat 14.30 sularında oto yıkamacı Metin Üreyil iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü.

Burada işkence edilen Metin Üreyil, darbedilerek öldürüldü.

Sonrasında çuvala konulan Üreyil'in cesedi, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan bir işyerine götürüldü. Metin Üreyil'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Metin Üreyil'in Ataşehir'de bir otomobile bindirilerek önce ormanlık alana götürülerek darp edildiğini daha sonra da Üsküdar'da bir işyerine götürüldüğü yönünde bilgilere ulaştı. Kamera görüntülerinden Metin Üreyil'in götürüldüğü işyeri belirlendi. Metin Üreyil'in işyerine sokulduktan sonra dışarı hiç çıkmadığı belirlendi. Polis ekipleri işyerine dün baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada, tuvalette bir çuvalın içinde ceset bulundu.

Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aile fertleri Üreyil'in cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morgu önünde alayarak bekledi. İşlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri işyeri ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen cesedin Metin Üreyil'e ait olduğunu belirlendi. İşkence izlerine rastlanan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, cinayeti işleyen kişileri bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ÖNCE ORMANDA DARP ETMİŞLER

Polisin yaptığı araştırmalardaki iddialara göre; Metin Üreyil tefeciden para almış ama geri ödeyememişti. Bu nedenle ölüm tehditleri alıyordu.

Parasını alamayan kişiler Metin Üreyil'i Ataşehir'den bir araca bindirerek ormanlık bir alana götürmüş burada darp etmişler daha sonra da Üsküdar'daki işyerine götürmüşlerdi.

Burada da başına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi atmak için çuvalın içine koymuşlardı.

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