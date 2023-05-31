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İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Pendik'te düzenlenen operasyonda 15 bin 289 kaçak ilaç ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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