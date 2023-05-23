Tekirdağ’da depremzedelerin kaldığı oteli basıp hakaretler yağdırdılar

Tekirdağ'da, depremzedelerin kaldığı otele gidip hakaret eden biri kadın, 2 kişi tutuklandı. Alkollü oldukları belirlenen şüphelilerin hakaret ettiği anlar, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.





Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti önce sonlandıracağını, ardından tepkiler üzerine sürenin uzatıldığını açıkladı. Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki otellerde misafir edilen depremzedelere valilik sahip çıktı. Valilikten yapılan açıklamada, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı, istedikleri kadar otellerde kalabilecekleri belirtildi.