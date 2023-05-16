CHP’li Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak’tan skandal karar! Seçim sonuçlarına kızıp depremzedeleri sokağa atıyor

MAĞDUR VATANDAŞLARA AFAD SAHİP ÇIKTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi barınma ihtiyaçlarını karşılamak için otele yerleştirdiği depremzedeleri, hiçbir gerekçe göstermeden otelden çıkardı, mağdur olan depremzedelere AFAD sahip çıktı.

"AK PARTİ'YE OY VERDİĞİMİZ İÇİN BÖYLE YAPILIYOR"

Konaklama tesisi önünde toplanarak duruma tepki gösteren depremzedeler, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada; "Deprem bölgesi AK Parti'ye oy verdi diye bize bunu mu reva gördüler? Hani özgür bir ülkeydik? Bizim orada yaşam alanımız 6 ayda yapılacak denilerek altı aylık sözleşme yaptık, dediler. Eğer konutlar tamamlanamazsa, 6 ay sonra yine bir uzatma yapılacak, denildi. Bizim burada çocuklarımızın okulları var, sınavı var. Biz ne yapacağız? Bu tamamen oy ile alakalı. Sosyal medyada zaten depremzedelere yönelik bir linç kampanyası var. Şimdide böyle devam ediliyor. AK Parti'ye oy verdiğimiz için böyle yapılıyor. Şimdi inadına AK Parti'ye oy vereceğiz" dedi.