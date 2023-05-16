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CHP'li Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan skandal karar! Seçim sonuçlarına kızıp depremzedeleri sokağa atıyor

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Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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CHP’li Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak’tan skandal karar! Seçim sonuçlarına kızıp depremzedeleri sokağa atıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin CHP’li Belediye Başkanı Kadir Albayrak deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oy alması üzerine şoke eden bir karara imza attı. Alınan karar CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçimini yaptı. Deprem bölgesinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek geldi. Depremzede vatandaşlar bu sebeple ağır hakaretlere maruz kaldı.

İŞTE CHP ZİHNİYETİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Belediye Başkanı Kadir Albayrak deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oy alması üzerine şoke eden bir karara imza attı.

Kentte konaklayan depremzedelerin konaklama süre kontratı 13 Ağustos 2023 olmasına rağmen 21 Mayıs 2023 günü misafirhaneleri boşaltmaları istendi.

MAĞDUR VATANDAŞLARA AFAD SAHİP ÇIKTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi barınma ihtiyaçlarını karşılamak için otele yerleştirdiği depremzedeleri, hiçbir gerekçe göstermeden otelden çıkardı, mağdur olan depremzedelere AFAD sahip çıktı.

"AK PARTİ'YE OY VERDİĞİMİZ İÇİN BÖYLE YAPILIYOR"

Konaklama tesisi önünde toplanarak duruma tepki gösteren depremzedeler, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada; "Deprem bölgesi AK Parti'ye oy verdi diye bize bunu mu reva gördüler? Hani özgür bir ülkeydik? Bizim orada yaşam alanımız 6 ayda yapılacak denilerek altı aylık sözleşme yaptık, dediler. Eğer konutlar tamamlanamazsa, 6 ay sonra yine bir uzatma yapılacak, denildi. Bizim burada çocuklarımızın okulları var, sınavı var. Biz ne yapacağız? Bu tamamen oy ile alakalı. Sosyal medyada zaten depremzedelere yönelik bir linç kampanyası var. Şimdide böyle devam ediliyor. AK Parti'ye oy verdiğimiz için böyle yapılıyor. Şimdi inadına AK Parti'ye oy vereceğiz" dedi.

Depremzedelerin otelden çıkartılma kararı ortalığı karıştırdı DEPREMZEDELERİN OTELDEN ÇIKARTILMA KARARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Depremzedelere hakarete soruşturma DEPREMZEDELERE HAKARETE SORUŞTURMA

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