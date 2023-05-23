Sakarya’da korkunç olay! 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu
Korkunç olay Sakarya’da meydana geldi. Servidan ilçesinde ikamet eden ve kendisinden iki gündür haber alınamadığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu. Gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmek üzere morga kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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