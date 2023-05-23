Sakarya’da korkunç olay! 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Eren D.'den yakınları iki gündür haber alamadı. Eren D.'nin kaldığı aparta giden ailesi acı manzara ile karşılaştı. Çocuklarını kaldığı apartta hareketsiz bulan aile, durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi.