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Sakarya’da korkunç olay! 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Sakarya’da korkunç olay! 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Korkunç olay Sakarya’da meydana geldi. Servidan ilçesinde ikamet eden ve kendisinden iki gündür haber alınamadığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu. Gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmek üzere morga kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Eren D.'den yakınları iki gündür haber alamadı. Eren D.'nin kaldığı aparta giden ailesi acı manzara ile karşılaştı. Çocuklarını kaldığı apartta hareketsiz bulan aile, durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eren D.'nin hayatı kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmek üzere morga kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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