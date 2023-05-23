İstanbul'da kimyasal alarm! Dükkanında ölü bulundu
İstanbul Bayrampaşa'da kuru temizleme dükkanı sahibi olan Murat Karaarslan, dükkanında ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre Karaarslan'ın kimyasal maddeden zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Bayrampaşa'da 45 yaşındaki Murat Karaarslan sahibi olduğu kuru temizleme dükkanında ölü olarak bulundu. Yapılan ilk belirlemelere göre Murat Karaaslan'ın kimyasal maddeden zehirlenerek öldüğü tespit edildi.
Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Şehit Cengiz Topel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Karaaslan (45) sabah saatlerinde sahibi olduğu kuru temizleme dükkanına gelerek işe başladı. Daha sonra iş yerindeki ürünlerini almaya gelen müşteri Bayram Küçük, arkadaşından haber alamadı. Murat Karaaslan'ın arkadaşları ve komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi.
KİMYASAL MADDEDEN ZEHİRLENEREK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Karaarslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koruyucu kıyafet giyen ekipleri tarafından yaptıkları ilk incelemede Karaarslan'ın kimyasal maddeden zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
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