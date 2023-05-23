İstanbul’da kimyasal alarm! Dükkanında ölü bulundu





Karaarslan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olay yerine gelen ekipler, ölçme cihazı ile dükkan ve çevresinde kimyasal madde sızıntısına karşı ölçüm yaptı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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