Malta’da vahşice katledilmişti! İç mimar Pelin için adalet yürüyüşü

AİLESİ SÜRÜCÜNÜN ÜST MAHKEMEDE YARGILANMASINI İSTİYOR



Pelin Kaya'yı otomobiliyle ezerek öldüren sürücü Jeremie Camilleri 12 yıl kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor. Camilleri 4 ayda 10 defa hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam ediliyor. Ancak Pelin Kaya'nın ailesi, sürücü Camillieri'nin hiç tanımadığı birine karşı kasten ve vahşice gerçekleştirdiği kazanın yargılamasının, 25 yıla kadar ceza alma ihtimalinin bulunduğu üst mahkemede görülmesini istiyor. Yürüyüşün amacı da bu davaya dikkat çekmek.