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Malta'da vahşice katledilmişti! İç mimar Pelin için adalet yürüyüşü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Malta’da vahşice katledilmişti! İç mimar Pelin için adalet yürüyüşü

Malta'da yaşayan 30 yaşındaki Türk mimar Pelin Kaya 18 Ocak tarihinde vahşice öldürülmüştü. Genç kadın, Fransız asıllı saldırgan tarafından önce arabayla ezildi sonra da başına taşla vurularak katledilmişti. Kaya için bugün Malta'da adalet yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Pelin Kaya'nın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün en ağır cezayı alması için sevenlerine ve Malta halkına yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı. Adalet talebinin dile getirileceği yürüyüş, Malta Valetta Parlamento binası önünde saat 19.00'da başlayacak. Yürüyüş, St. Elmo'da sona erecek.

AİLESİ SÜRÜCÜNÜN ÜST MAHKEMEDE YARGILANMASINI İSTİYOR

Pelin Kaya'yı otomobiliyle ezerek öldüren sürücü Jeremie Camilleri 12 yıl kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor. Camilleri 4 ayda 10 defa hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam ediliyor. Ancak Pelin Kaya'nın ailesi, sürücü Camillieri'nin hiç tanımadığı birine karşı kasten ve vahşice gerçekleştirdiği kazanın yargılamasının, 25 yıla kadar ceza alma ihtimalinin bulunduğu üst mahkemede görülmesini istiyor. Yürüyüşün amacı da bu davaya dikkat çekmek.

İDDİAYA GÖRE HİÇ TANIMADIĞI PELİN'İ BİLEREK EZDİ

Olay, Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak 2023 tarihinde saat 01.00 sularında meydana geldi. Olay günü alkollü olan Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, doğum gününü kutlamaya giden ve kaldırımda yürüyen hiç tanımadığı Pelin Kaya'ya iddiaya göre kasten çarptı. Otomobil bir fast food restoranının duvarına çarparak durabildi.

Görgü tanıkları, Pelin Kaya'yı ezen araç sürücüsünün yerden aldığı taşları da Kaya'ya fırlattığını ve yardım etmek isteyenlere engel olduğunu aktardı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'ye elektro şok tabancasıyla müdahale ederek gözaltına aldı.

Mahkeme, Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, 33 yaşındaki Camillieri'nin "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında meydana gelen olayda, Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, benzin istasyonuna zarar verdikten sonra hemen yakınındaki fast-food restoranına dalarak olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Kaya'ya çarptı.

Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktardı. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına aldı. Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta

Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri'nin "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Türk mimar Malta’da vahşice öldürüldü TÜRK MİMAR MALTA'DA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ
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