Malta’da vahşice öldürülmüştü! Pelin’in babası yürek yaktı: “Doğum günü ölüm günü oldu”
Malta'da iç mimar olarak çalışan 30 yaşındaki Pelin Kaya, geçen günlerde doğum günü kutlaması sonrasında vahşice öldürülmüştü. Talihsiz genç kızın babası İsmet Kaya, "Bu cani yüzünden kızımın doğum günü, ölüm günü oldu. Bir cellat kızımın dileklerinin de katili oldu. Yavrumun son bakışındaki gözleri kaldı aklımda..." dedi.
İç Mimar olan ve işi sebebiyle 1.5 yıl önce Malta'da yaşamaya başlayan Pelin Kaya geçen salı gecesi 30'uncu yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Daha sonra evine gitti.
Arkadaşlarınla buluşmak için evinden çıktığında, Fransız Jeremie Camilleri otomobiliyle kaldırımda yürüyen Pelin Kaya'ya çarptı. Cinayet gibi kaza sonrası acı haberi alan Pelin'in İstanbul'da yaşayan ailesi, perişan oldu.
Pelin Kaya'nın Malta'dan getirilen cenazesi Esenyurt'ta defnedildi.
Baba İsmet Kaya "Kızım doğum gününü arkadaşıyla kutluyor. Doğum gününde pastasının mumunu üfleyip, dilek tutuyor. Sonra evine dönüyor. İstanbul'dan arkadaşları 'Pelin sana sürpriz yaptık' deyince, buluşmak için onların yanına gitmek için evinden çıkıyor. Kaldırımda yürürken, bu katil kaldırımda yürüyen kızıma çarpıyor. Polislere bile saldırıyor" dedi.
İLK DURUŞMA 30 OCAK'TA
Acılı baba "Bu düpedüz bir cinayet. Yeni cezaevinden çıkmış bir suç makinesi, uyuşturucu bağımlısı kızımızı bizden aldı. Önce kız arkadaşını evde darp etmiş, sonra arabasıyla kaldırımda yürüyen kızıma çarpmış. Bu bir psikopat. Türk hükümeti yanımızda. Malta Türk Konsolosluğu yetkilileri yanımızda. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Kızımı öldüren cani tutuklu. 30 Ocak'ta ilk mahkemesi var. Biz de ailece, Malta'ya gidip mahkemede olacağız. En ağır cezayı alması için çalışacağız. Bu cinayetin peşini bırakmayacağız" dedi.
"BABİŞKOM SENİ ÇOK SEVİYORUM"
'18 Ocak kızımın doğum günüydü, ölüm günü oldu' diyen İsmet Kaya, ağlayarak "Daha önceki yıllarda hep birlikte ailece kutlardık. Doğum gününde arkadaşında pastasının mumlarını üflerken yine bizi cep telefonundan görüntülü aradı. Ben ona güller gönderdim. O da bana 'babişkom seni çok seviyorum' diye yazmış. Şimdi ondan geriye doğum gününde çekilen son fotoğraflar kaldı" dedi.
"BABA YÜREĞİYLE HİSSETMİŞİM SANKİ"
Kızının en son yılbaşında Türkiye'ye geldiğini ve yüz yüze görüştüklerini söyleyen İsmet Kaya "Onu havalimanına ben bıraktım. Vedalaşırken, arkasına dönüp dönüp el salladı. Bana el sallarkenki son bakışı ve gözleri kaldı aklımda. O an yüreğimde sanki bir daha melek kızımı göremeyeceğim gibi bir his oluştu. Ama anlamlandıramadım. Ta ki bu korkunç cinayetle kızımı kaybedene kadar. Meğer o gece son vedamızmış" dedi.
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