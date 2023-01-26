Malta’da vahşice öldürülmüştü! Pelin’in babası yürek yaktı: “Doğum günü ölüm günü oldu”

"BABA YÜREĞİYLE HİSSETMİŞİM SANKİ"

Kızının en son yılbaşında Türkiye'ye geldiğini ve yüz yüze görüştüklerini söyleyen İsmet Kaya "Onu havalimanına ben bıraktım. Vedalaşırken, arkasına dönüp dönüp el salladı. Bana el sallarkenki son bakışı ve gözleri kaldı aklımda. O an yüreğimde sanki bir daha melek kızımı göremeyeceğim gibi bir his oluştu. Ama anlamlandıramadım. Ta ki bu korkunç cinayetle kızımı kaybedene kadar. Meğer o gece son vedamızmış" dedi.