20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Malta'da öldürülen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar! Son mesajı okuyanları duygulandırdı

Malta'da öldürülen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar! Son mesajı okuyanları duygulandırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2023 09:21
Malta'da alkollü bir kişinin aracıyla ezip kafasına taşla vurarak öldürdüğü Pelin Kaya cinayetindeki detaylar kan dondurdu. Öte yandan Kaya'nın son mesajı ortaya çıkarken, okuyanlar duygulandı.
5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı
5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı
Pelin Kaya’nın son mesajı ortaya çıktı!
Pelin Kaya'nın son mesajı ortaya çıktı!
Sosyal medyada tehlikeli akım!
Sosyal medyada tehlikeli akım!
Feribot seferlerine fırtına iptali
Feribot seferlerine fırtına iptali
Tekirdağ’da kan donduran vahşet!
Tekirdağ’da kan donduran vahşet!
​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan
​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan
Kaput üstünde dehşet yolculuğu!
Kaput üstünde dehşet yolculuğu!
Kent Tarımı fiyatları nasıl etkiledi?
"Kent Tarımı" fiyatları nasıl etkiledi?
Piton bal porsuğu ve çakalların savaşı!
Piton bal porsuğu ve çakalların savaşı!
“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu!
“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu!
Ankara’da pompalı silahla saldırı kamerada!
Ankara'da pompalı silahla saldırı kamerada!
Kadın yazara yumruk!
Kadın yazara yumruk!
Daha Fazla Video Göster