20 Ocak 2023, Cuma
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Malta'da öldürülen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar! Son mesajı okuyanları duygulandırdı
Malta'da alkollü bir kişinin aracıyla ezip kafasına taşla vurarak öldürdüğü Pelin Kaya cinayetindeki detaylar kan dondurdu. Öte yandan Kaya'nın son mesajı ortaya çıkarken, okuyanlar duygulandı.