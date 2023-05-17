Yine bir İETT klasiği! Önce direğe sonra otomobile çarptı

"FREN TUTMADI DİREĞE VURDUM"

Otobüs şoförü Nebi Altun "İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi.