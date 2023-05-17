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Yine bir İETT klasiği! Önce direğe sonra otomobile çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Yine bir İETT klasiği! Önce direğe sonra otomobile çarptı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yaşanan kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe ardından otomobile çarptı. Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi.

İstanbul'da yaşanan kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sularında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Kayan otobüs, direği devirdikten sonra otomobile çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.

"FREN TUTMADI DİREĞE VURDUM"

Otobüs şoförü Nebi Altun "İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi.

"KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Otomobil sürücüsü Cahit Alav "Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gidiyordum. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durdum. Baktım otobüs kızaklayarak geliyor. Geldiği gibi kaçmaya çalıştım. Otobüs direğe vurdu sonra da benim otomobile arkadan vurdu. Yağmur nedeniyle kaydı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Devrilen direk itfaiye ve trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı.

Kaza yapan otobüsün çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

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