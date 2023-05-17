Adana’da 2 çocuk annesi 3 kurşunla katledilmişti! Katil yeğen yakalanıp tutuklandı

Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni Ö.Ş. olduğu belirlendi. Ö.Ş.'nin öldürdüğü Şengül'ü de annesi gibi gördüğü için 'anne' diye hitap ettiği, ancak son dönemlerde Ö.Ş.'nin uyuşturucu kullandığı için yengesiyle aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.