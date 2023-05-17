Adana’da 2 çocuk annesi 3 kurşunla katledilmişti! Katil yeğen yakalanıp tutuklandı
Kan donduran olay geçen hafta Adana'da meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Şengül, evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Şengül'ün cinayet şüphelisinin, kendisinin büyüttüğü yeğeni 28 yaşındaki Ö.Ş. olabileceğini belirledi. 2 çocuk annesini öldüren katil yeğen yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Adana'da yaşanan olay, bir hafta önce Ceyhan'ın İbrahim Mete Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler Derya Şengül'ü yerde kanlar içinde buldu. 3 kurşunla vurulduğu tespit edilen Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni Ö.Ş. olduğu belirlendi. Ö.Ş.'nin öldürdüğü Şengül'ü de annesi gibi gördüğü için 'anne' diye hitap ettiği, ancak son dönemlerde Ö.Ş.'nin uyuşturucu kullandığı için yengesiyle aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.
Kaçan şüpheli Ö.Ş.'nin yakalanması için Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasına şüphelinin Adana'ya kaçtığı belirlendi. Bir haftadır kaçtığı yerde saklanan zanlının adresini tespit eden polis baskın yaptı. Ö.Ş., polisin baskını ile yakalanıp Ceyhan'a götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şahıs, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan Ö.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Adana'da yaşanan olay, Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti. Açık olan kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, göğsünden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Şengül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Derya Şengül'ün cinayet şüphelisinin, kendisinin büyüttüğü yeğeni Ö.Ş. olabileceğini belirledi.
Dövmecilik yapan son dönemlerde sık sık uyuşturucu madde kullanan Ö.Ş.'nin anne ve babasının yıllar önce ayrıldığı, kendisine amcasının sahip çıktığı belirtildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"Anne" dediği yengesi Derya Şengül'ü katleden cani gencin sosyal medyadan 5 gün önce paylaştığı fotoğrafın altına, "Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey gitmektir" yazması dikkat çekti.
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