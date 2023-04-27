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Kaza yapan TIR'ı görüp yavaşlayan iki araca İETT otobüsü çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2023
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Kaza yapan TIR’ı görüp yavaşlayan iki araca İETT otobüsü çarptı

Büyükçekmece'de TIR'ın kaza yaptığını gören iki sürücü yavaşlayınca arkadan gelen İETT otobüsü iki araca çarptı. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik oluştu.

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