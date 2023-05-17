Estetik ameliyatı sonrası felç geçirdi! Selbi Liman hukuk mücadelesi başlattı
Estetik için Belçika’dan İstanbul’a gelen iş kadını Selbi Liman ameliyatın ardından felç geçirdi. Liman, ünlü estetik doktorunu savcılığa şikayet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Belçıka'nin köklü futbol kulüplerinden RC Schaerbeek'in ilk kadın başkanı olarak adını dünyaya duyuran Selbi Liman, Türkiye'de yaptırdığı tüm yüz estetik ameliyatından sonra felç geçirdi. Eski futbolcu Kenan Köse ile evli olan işkadını Liman, bir süre önce estetik ameliyat olmak ünlü estetik doktoru Mustafa Y.'ye başvurdu.
Sabah'ın haberine göre, yaşadığı Belçika'dan İstanbul'a gelen Liman, doktorunun anlaşmalı olduğu klinikte 4 Ocak'ta yüz askısı, gıdı operasyonu, burun kaldırma gibi birden fazla operasyon yaptırdıktan sonra Belçika'ya döndü.
KASLAR ÇALIŞMIYOR
İddiaya göre Liman'ın yüzünde hissizlik ve yanıklar oluşmaya başladı. Doktoruyla iletişime geçen Liman, estetik müdahaleler sonrası böyle durumların yaşanabileceği yanıtını aldı. Gün geçtikçe ağrıları artan ve yüzünde sol tarafında çökük oluşan Liman, yüz kaslarını kullanamaz hale geldi.
YÜZÜ ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Tekrar İstanbul'a gelen Liman, defalarca doktoruyla görüşmek istese de başarılı olamadı ve başka bir hastaneye başvurarak yardım istedi. Gülümseyemeyen, hatta konuşamaz hale gelen Liman'a doktorlar, yeni bir operasyon geçirse bile yüzünün eski haline dönmesinin imkânsız olduğunu söyledi.
Selbi Liman, estetik doktorunun hatası nedeniyle yüzünün geri dönülmez hasar aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mum gibi eriten Türkan Şoray diyeti! 12 ayda 20 kilo birden eridi! Günde sadece 30 dakika yaparak...
- MANCHESTER CITY-REAL MADRID CANLI İZLE | 17 Mayıs Manchester City-Real Madrid maçı TV8 canlı, anlık, full HD, kesintisiz, şifresiz canlı takip!
- 13 banka emeklilere ödemeleri güncelledi! 7.500 TL'lik zam 20.000 bin TL'yi netleştirdi! SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açıldı!
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?