Estetik ameliyatı sonrası felç geçirdi! Selbi Liman hukuk mücadelesi başlattı

Belçıka'nin köklü futbol kulüplerinden RC Schaerbeek'in ilk kadın başkanı olarak adını dünyaya duyuran Selbi Liman, Türkiye'de yaptırdığı tüm yüz estetik ameliyatından sonra felç geçirdi. Eski futbolcu Kenan Köse ile evli olan işkadını Liman, bir süre önce estetik ameliyat olmak ünlü estetik doktoru Mustafa Y.'ye başvurdu.