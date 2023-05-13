Malatya’da deprem konutlarında çalışmalar hızlandı: Yaklaşık 70 bin konut yapılacak

Çalık, "Malatya'ya yaklaşık 70 bin konut yapılacak bunların bir kısmı rezerv alanlarında bir kısmı ise yerinde dönüşüm şekelinde gerçekleştirilecek. Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerinde 4 alanda kalıcı konutların inşasına başlanmış vaziyette. Bunların bir tanesi Yeşilyurt bölgesi şehrin batı tarafı İkizce mahallemizde toplamda 6 bin 458 konutun ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu gibi bir yıl dolmadan hak sahiplerine konutlarımızı teslim edeceğiz. Şuana kadar 11 bin 589 konutumuzun ihalesi yapılarak inşaatlarına başlandı. Ayı zamanda depremde ağır hasar alan ilçelerimizden Doğanşehir'de bin 676 konutumuzun ihalesi yapılarak inşaatına başlandı. Akçadağ'da 310 konutumuzun ihalesi daha önce yapılmıştı Akçadağlı hemşerilerimizin yerle ilgili yaşadıkları tereddütlerden dolayı süreç uzadı yer tespiti yapıldıktan sonra Akçadağ'ımızda da inşaata başlanacak. Yazıhan'da 157 konut için inşaata başlandı. Hekimhan'da 553 konutun ihalesi tamamlandı Kuluncak' ta ise ihale süreci sonrası inşaatlarımız başlayacak" diye konuştu.

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