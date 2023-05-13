Samandıra gişelerinde korkutan kaza: Araç bariyerlere çarptı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araç sürücüsü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.