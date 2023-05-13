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Samandıra gişelerinde korkutan kaza: Araç bariyerlere çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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Samandıra gişelerinde korkutan kaza: Araç bariyerlere çarptı

İstanbul Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerinde otomobil beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 04.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GAD 628 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek gişelerdeki bariyere çarptı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araç sürücüsü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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