Kahramanmaraş merkezli depremler Diyarbakır’daki "Ashabı Kehf" mağarasında da yıkıma neden oldu

En son 6 şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremden de Ashab-ı Keyhf Mağarası hasar gördüğünü aktaran Yıldız, "Mescit kısmındaki duvar kısmen yıkılmış. Bu kısım, Hristiyanlık döneminde kilise olarak kullanılmış. Daha sonra bölge İslam medeniyetinin eline geçince burada bir cami yapılmış. Şu anda yıkılan duvar aslında 1975 yılı depreminden sonra onarılan duvardır. Yıkılan duvarda çimento çok net bir şekilde görülüyor. Çok büyük bir hasar yok. Ama kısmen yıkım ve çatlamalar var. Bunlar da kısa bir süre içerisinde muhtemelen onarılır ve tekrar ziyarete açılır. Lice Ashabı Kehf Mağarası çok bilinmiyordu. Ama son zamanlarda özelikle tanıtıldı. Bölgede Ashab-ı Kehf Mağarası'na çok yoğun bir şekilde ziyaretçi akını oluyor. Aynı zamanda 28 Mayıs günü oradakiler için Uyanış Günü olarak görüldüğü için çevre ilçeler, köylerde ve Diyarbakır merkezden birçok insan oraya gidip panayır havasında kutlama yapmaktadır" şeklinde konuştu.

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