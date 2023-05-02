Kurban Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
"Kurban Bayramı ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulann konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
"Kurban Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran olacak. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.
TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Bayram tatili hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
KURBAN BAYRAMI HANGİ AY İDRAK EDİLECEK?
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
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