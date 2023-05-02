"Kurban Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?