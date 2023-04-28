Kalyon Kent’in ilk bebeği! Hoş geldin "Ayşegül"

'Ayşegül' adını verdikleri bebeğini kucağına aldığı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren anne Hümaz, "Deprem anında uyuyorduk. İlk sallantıda eşimi kaldırdım. Oğlumu da kucaklayarak evden dışarı kaçtık. O esnada merdivenler dökülüyordu. Aklım hep karnımdaki bebeğimdeydi. Çok şükür, sağ salim kızımı bayramda kucağıma aldım. Kızım Kalyon Konteyner Kent'in ilk bebeği, inşallah ülkemize ve bizlere uğur getirir" ifadelerini kullandı.