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Kalyon Kent’in ilk bebeği! Hoş geldin "Ayşegül"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Kalyon Kent’in ilk bebeği! Hoş geldin Ayşegül

6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kente yerleştirilen 20 yaşındaki Esra Nur Hümaz hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kızlarına 'Ayşegül' adını verdiklerini belirten Hümaz, "Deprem sırasında aklım hep karnımdaki bebeğimdeydi. Çok şükür, sağ salim kucağıma aldım. Kızım Kalyon Konteyner Kent'in ilk bebeği, inşallah ülkemize ve bizlere uğur getirir" dedi. Hoş geldin Ayşegül bebek...

32 yaşındaki Mesut Süleyman Hümaz ve yaklaşık 7 aylık hamile olan eşi 20 yaşındaki Esra Nur Hümaz, Kahramanmaraş merkezli depreme Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 7 katlı Atalaylar Apartmanı'nın 2'nci katında yakalandı.

Evleri ağır hasar alan Hümaz çifti, 2 yaşındaki oğulları Reşit Miran ile Kalyon Konteyner Kente taşındı.

Hamileliğinin 9'uncu ayını burada tamamlayan Esra Nur Hümaz, Ramazan Bayramı'nın birinci günü özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

'Ayşegül' adını verdikleri bebeğini kucağına aldığı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren anne Hümaz, "Deprem anında uyuyorduk. İlk sallantıda eşimi kaldırdım. Oğlumu da kucaklayarak evden dışarı kaçtık. O esnada merdivenler dökülüyordu. Aklım hep karnımdaki bebeğimdeydi. Çok şükür, sağ salim kızımı bayramda kucağıma aldım. Kızım Kalyon Konteyner Kent'in ilk bebeği, inşallah ülkemize ve bizlere uğur getirir" ifadelerini kullandı.

"HAYIRLI BİR EVLAT OLMASINI NİYAZ EDİYORUM"

Mesut Süleyman Hümaz ise "Yanımızdaki bina yıkıldı. Bizim binamız ağır hasar gördü. Büyük bir panik yaşadık. Atabildiğim her adımın ne kadar değerli olduğunu anladım. 2 aydır konteyner kentte yaşıyoruz" dedi.

Türk Kızılay İslahiye Ekip Başkanı Deniz Adir de "Depremin ilk günü itibarıyla bölgede devletimizin ve milletimizin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalyon Konteyner Kent'te dünyaya yeni gelen 'Ayşegül' bebeğimizin bilgisine ulaştık." dedi.

Adir, "Bizler de Kızılay ailesi olarak 30 üründen oluşan 'Hoş geldin Bebek' projesi kapsamındaki sepetimizi ailemizi ziyaret ederek teslim ettik. Ayşegül bebeğimizin, ailesine ve ülkemize hayırlı bir evlat olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu.

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