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FETÖ’nün KPSS usulsüzlüğüne operasyon: 5 kişiye gözaltı kararı!

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Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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FETÖ’nün KPSS usulsüzlüğüne operasyon: 5 kişiye gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma tarafından, 2011 yılında KPSS sorularını çalan ve ardından 4 yıllık KPSS sorularını örgüt üyelerine veren 5 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün KPSS sınavlarında yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

4 YIL BOYUNCA SINAV SORULARINI VERDİLER

Şüphelilerin, 2011 KPSS sorularını usulsüz bir şekilde aldıkları, sınava girdikleri ve 2012-2013-2014-2015 yıllarında yapılan KPSS sınavlarını ise FETÖ üyelerine verdikleri tespit edildi. Örgütün çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen şüphelilerin bu evlerin abiliğini yaptıklarına dair beyanlar bulunduğu, mahrem imamlarla irtibatları, Bylock kullanıcı olduğu ve ardışık arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

Ankara'da 2011 KPSS sorularını çalan ve ardından 4 yıllık KPSS sorularını örgüt üyelerine veren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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