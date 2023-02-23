Kalyon Holding’den Gaziantep'te depremzedeler için dev konteyner kent! Her şey düşünüldü

Kahramanmaraş depremi sonrası yaralar tek tek sarılıyor. İlk andan itibaren vatandaşın yanında olan devlet, günler önce depremzedeleri çadırlardan konteyner kentlere taşınmaya başladı. İnsanlara rahat bir nefes aldıracak o kentlerin sayısı da artıyor. Bu kapsamda Gaziantep'te iki ayrı noktaya Nurdağı ve İslahiye'ye dev konteyner kentler kuruldu. Kalyon Holding, İslahiye'de, 10 günde konteyner kenti tamamladı. İçlerinde dersliklerden, oyun alanlarına, market ve fırına kadar her imkan bulunmakta. Ayrıca afetzedelere psikolojik destek de veriliyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu yaptığı açıklamada, bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğinin altını çizdi ve uzun soluklu yardımlara devam edeceklerini de söyledi.