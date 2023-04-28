5 farklı isim 5 farklı kimlik! Senaryoları aratmayan olay! 2 kez askere çağrıldı hapse girdi şimdi de...

Bugüne kadar 5 farklı isim ve kimlikle hayatını sürdürdüğünü söyleyen Ersin Akbaş, "Millet bir isme sahip olamazken; 5 isme sahip oldum. Bu hatalar zinciri hala devam ediyor. EYT'den bile yararlanmıyorum; aslında 1984 yılında işçi olarak çalıştım. 1991 yılında esnaftım, vergi mükellefiydim. Benden vergi aldılar ancak Bağ-Kur'a gelince 'Sizin adınız farklı' diyerek çalışma kayıtlarımı esas almıyorlar. Daha önce kendimi ispat edebilmek için dava açmıştım. Şimdi kendimi aklamak için tespit davası açtım. 57 yaşındayım, dava bitecek de emekli olacağım" dedi.