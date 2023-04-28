5 farklı isim 5 farklı kimlik! Senaryoları aratmayan olay! 2 kez askere çağrıldı hapse girdi şimdi de...
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Ersin Akbaş’ın isim benzerliği başına yıllarca dert oldu. Akbaş, doğumundan itibaren süren hatalar sebebiyle 5 farklı isim ile yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Resmi kurumlarda adı 'Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin' olarak geçen, bu nedenle 2'nci kez askere çağrılan, cezaevine giren Akbaş, şimdilerde emekli olabilmek için çalıştığını kanıtlamaya çalışıyor. Ersin Akbaş, “Millet bir isme sahip olamazken; 5 isme sahip oldum.” dedi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1966 yılında dünyaya gelen Ersin Akbaş'ı, ailesi nüfusa kaydettirdi. Ancak Akbaş'ın ismi 'Ergün', cinsiyeti ise 'kadın' olarak kaydedildi. Bir süre sonra yanlışlık fark edildi ve ailesi düzeltme için başvuruda bulundu. Ancak daha sonra yapılan isim yanlışlıkları nedeniyle Akbaş, zor günler yaşadı.
Farklı zamanlarda kayıtlarda ismi resmi kurumlarda 'Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin' olarak gözüken, 1986 yılında 'Ersin Akbaş' kimliği ile 18 ay askerlik yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası 'Ersün Akbaş' adıyla göreve çağrıldı. 20 gün askerlik yapan Akbaş, seferberlik emrinin kaldırılması ile sivil hayatına döndü. Akbaş, bu yanlışlığı gidermek için 2007 yılında açtığı davayı kazanıp, adını 'Ersin' olarak tescil ettirmesine rağmen talihsizlikler bitmedi. Bir süre sonra isim karışıklığı nedeniyle adı Ersün Akbaş olan kişi yerine cezaevine girdi. Akbaş, hata anlaşılınca 15 gün sonra tahliye edildi.
"KENDİMİ AKLAMAK İÇİN TESPİT DAVASI AÇTIM"
Ersin Akbaş, şimdilerde ise farklı isimlerle SGK ve Bağ-Kur girişleri olduğu için emekli olamıyor. 1984 yılında 'Ersün' ismi ile SGK'lı olarak çalışan Akbaş, 1991 yılında 'Ersin' ismiyle açtığı tuhafiyeci dükkanını 15 yıl işletti. Farklı isimlerle girişleri olan Akbaş, son çıkan EYT Yasası'ndan faydalanamadı. Hukuk mücadelesini sürdüren Akbaş, bu karışıklık zincirinin bir an önce çözülmesini istiyor.
Bugüne kadar 5 farklı isim ve kimlikle hayatını sürdürdüğünü söyleyen Ersin Akbaş, "Millet bir isme sahip olamazken; 5 isme sahip oldum. Bu hatalar zinciri hala devam ediyor. EYT'den bile yararlanmıyorum; aslında 1984 yılında işçi olarak çalıştım. 1991 yılında esnaftım, vergi mükellefiydim. Benden vergi aldılar ancak Bağ-Kur'a gelince 'Sizin adınız farklı' diyerek çalışma kayıtlarımı esas almıyorlar. Daha önce kendimi ispat edebilmek için dava açmıştım. Şimdi kendimi aklamak için tespit davası açtım. 57 yaşındayım, dava bitecek de emekli olacağım" dedi.
Yaşananların son bulmasını isteyen Akbaş, "Devletimizin beni görmesini, adaletin sağlanmasını istiyorum. 43 yaşında emekli olmam gerekiyordu, 15 yıl geçti, hala olamadım. Bu isimler yüzünden hayatım zehir oldu. Bu karışıklık yüzünden 2 kez askere gittim, cezaevine girdim, şimdi de sigortam yok sayılıyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...
- 1 Mayıs borsa çalışacak mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı 2023? Resmi tatil günleri...
- 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
- 1 Mayıs noterler çalışıyor mu? 1 Mayıs noterler kapalı mı, açık mı, nöbetçi olacak mı?
- DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI 2023 | 25 metreküp, 1 m3 doğal gaz ne kadar, kaç TL ediyor?
- YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS sınav yerleri, belgesi ne zaman açıklanacak 2023?
- Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...
- AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! Bu gece yarısından itibaren...Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!
- Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...
- KPSS 2023 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS, ÖABT sınav takvimi! Başvuru tarihi...
- AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? 2023 Açık Öğretim final sınavı tarihleri açıklandı mı?
- Aile Bakanlığı'ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ayda toplam en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT'den parasını çeksin!