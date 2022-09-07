07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Elazığ’da akılalmaz olay! İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

Elazığ’da akılalmaz olay! İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

Elazığ'da yaşayan Hasan Yıldırım, eşiyle boşanma davası sürecinde mala konan tedbir sonucunda üzerinde bir evin daha olduğunu öğrendi. Tapuya giderek durumu araştıran ve isim benzerliğinden dolayı başka birinin evinin üzerine yapıldığını gören Yıldırım, yaklaşık 2 sene uğraşmasının ardından Almanya'da yaşayan adaşına ulaşarak evi devretti.

İHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:17
  • 1
  • 8
Elazığ’da akılalmaz olay! İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası 61 yaşındaki Hasan Yıldırım, eşiyle boşanma aşamasında olduğu süre zarfında mala tedbir konulması ile üzerine bir ev daha olduğunu öğrendi. Bir yanlışlık olduğunu anlayan ve tapuya giden Yıldırım, başka bir dairenin daha 2005 yılından itibaren mülkiyetin üzerinde olduğunu öğrendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Elazığ’da akılalmaz olay! İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

Yapılan araştırmada evin, baba ismine kadar aynı olan başka bir Hasan Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi.

  • 3
  • 8
Elazığ’da akılalmaz olay! İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

Dava sürecinde üzerine 2 ev göründüğü için kendi evini eşine vermek zorunda kalan Yıldırım, diğer evin asıl sahibini bulmak için 2 yıl uğraştı. Hasan Yıldırım, 2 yılın sonunda adaşına ulaşmayı başardı. Almanya'da yaşayan adaş Hasan Yıldırım da yazın memleketi Elazığ'a geldi.

  • 4
  • 8
Elazığ’da akılalmaz olay! İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

Yıldırım, adaşını da alarak tapuya gitti ve evi asıl sahibine devretti.

  • 5
  • 8
Elazığ’da akılalmaz olay! İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

Bir zamanlar üzerinde 2 evi bulunan Yıldırım ise şimdi bin lira vererek kirada oturmaya başladı.