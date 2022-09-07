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Elazığ’da akılalmaz olay! İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti
Elazığ'da yaşayan Hasan Yıldırım, eşiyle boşanma davası sürecinde mala konan tedbir sonucunda üzerinde bir evin daha olduğunu öğrendi. Tapuya giderek durumu araştıran ve isim benzerliğinden dolayı başka birinin evinin üzerine yapıldığını gören Yıldırım, yaklaşık 2 sene uğraşmasının ardından Almanya'da yaşayan adaşına ulaşarak evi devretti.