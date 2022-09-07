Elazığ’da akılalmaz olay! İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası 61 yaşındaki Hasan Yıldırım, eşiyle boşanma aşamasında olduğu süre zarfında mala tedbir konulması ile üzerine bir ev daha olduğunu öğrendi. Bir yanlışlık olduğunu anlayan ve tapuya giden Yıldırım, başka bir dairenin daha 2005 yılından itibaren mülkiyetin üzerinde olduğunu öğrendi.