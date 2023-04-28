İzmir’de kan donduran vahşet! Karısını çocuğunun gözü önünde katletti

İzmir'de yaşanan olay, saat 08.15 sularında Zeytinlik Mahallesi 1169 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ayrılma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Recibe Koluman'ı takip eden 50 yaşındaki K.K., karısının çocuğu ile birlikte evden çıkmasının peşlerine takıldı.