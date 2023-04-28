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İzmir'de kan donduran vahşet! Karısını çocuğunun gözü önünde katletti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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İzmir’de kan donduran vahşet! Karısını çocuğunun gözü önünde katletti

Korkunç olay sabah saatlerinde İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Recibe Koluman boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tabancayla başından vurarak katledildi. Cani eş K.K., suç aletiyle polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de yaşanan olay, saat 08.15 sularında Zeytinlik Mahallesi 1169 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ayrılma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Recibe Koluman'ı takip eden 50 yaşındaki K.K., karısının çocuğu ile birlikte evden çıkmasının peşlerine takıldı.

Karısının yanına yaklaşan K.K., yanındaki tabancasıyla Recibe Koluman'ın başına 4 el ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca ise bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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