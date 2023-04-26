İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Adliye gitmekten sıkıldım
Duyanları şoke eden olay Bolu'da meydana geldi. 40 yaşındaki bir vatandaşın, isim ve soyadının yaygın olması sebebiyle başına gelmeyen kalmadı. Askerlik şubesinde 'Sen ölüsün' de dediler, bekar olduğu halde 'Çocukların velayeti sana kaldı' da dediler. İşte o ilginç olayın ayrıntıları...
Bolu'da, mobilya ve beyaz eşya satan dükkanda çalışan, evli ve 2 çocuk babası Salih Yıldırım, isim ve soyadının Türkiye'de yaygın olması nedeniyle birçok sorun yaşadı. Yıldırım, kayıtlarda 'ölü' gözüktüğünden askerlik görevini yapamadı, bekarken bir boşanma davasında çocukların velayetinin kendisine verildiğini öğrendi ve hiç gitmediği İstanbul'da hırsızlık, Antalya'da da taciz olaylarında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı.
Söz konusu durumlarla ilgisiz olduğunu sık sık dilekçeyle bildiren Yıldırım, Bolu Adliyesi'nde de Antalya'ya hiç gitmediğini, olaydan haberi olmadığını yazıp, telefonunun baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi yönünde savcılığa dilekçe verdi.
ASKERLİK ŞUBESİNDE 'SEN ÖLÜSÜN' DEDİLER
Yaşadıklarını anlatan Salih Yıldırım, "2000'de askerlik vazifemi yapmam gerekirken, tüm devrelerim askerlik şubelerinden çağırılırken, ben çağırılmadım. Bu durum üzerine o dönem ikamet ettiğim Düzce'de askerlik şubesine gittim. Oradan beni Malatya askerlik şubesine, daha sonra da Malatya'nın bir ilçesinde bulunan askerlik şubesine yönlendirdiler. Oraya gittiğim zaman ise komutan bana, 'Salih sen ölüsün, Şırnak'ta çığ altında kalmışsın' dedi. Sonrasında ise Genelkurmay'a yaşadığıma dair dilekçe verdim ve 2004 yılında askerlik görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.
"BEKARKEN, ÇOCUKLARIN VELAYETİ KALDI"
Salih Yıldırım, bir boşanma davası sonrası çocukların velayetinin kendisine kaldığı belirterek, "Bu isim yüzünden çok çektim. 2012 yılında bir avukat aradı. Bekardım, hiç evlenmemiştim daha. Adıma açılmış boşanma davası çıktı. Avukat, 'Çocukların velayeti size kaldı' dedi. Dedim ki, 'Ben evlenmedim ki çocukların velayeti bana kalsın'. Gittim, adliyeye ifade verdim. İsim benzerliğinden dolayı olduğunu belirttim, yanlışlık düzeltildi" diye konuştu.
İSTANBUL'DA VE ANTALYA'DA DA ŞAHİT YAZMIŞLAR
İstanbul'da, hırsızlık olayına tanık olarak savcılığa çağrıldığını belirten Salih Yıldırım, "Daha önce hiç gitmediğim, yerini bilmediğim İstanbul'un bir semtinde arabaların stepnelerini çalmışlar. Bu olayda da benim ismimi 'tanık' olarak vermişler. Bu durumda da savcılığa gidip dilekçe vermek zorunda kalmıştım" dedi.
Yıldırım, Antalya'da, taciz olayında şahit yazıldığını ifade ederek, "Son olarak da 2022 yılında Antalya'da bir eğlence mekanında, bir beyefendinin yanındaki hanımefendiyi taciz etmişler. Duruma da beni şahit olarak yazmışlar. Antalya'ya hiç gitmedim. Ben eğlence merkezlerine gitmem. Çünkü alkol alan birisi değilim. O yüzden savcılığa o dönem telefon takibimin yapılmasını talep edeceğim. Orada hiç bulunmadığım bir olaya şahit yazıldığımı, daha önce de başıma geldiğini kanıtlamam gerekiyor" diye konuştu.
Salih Yıldırım, adına yeni bir isim daha ekletmek istediğini söyleyerek, "Bu olaylardan rahatsızım. Özel bir şirkette çalışıyorum ve bu olaylar için izin almam gerekiyor. Bu durumdan sıkıldım, ismimin başına ya da sonuna farklı bir isim daha ekleyeceğim. Bu mağduriyet sanırım sadece bu şekilde çözülecek. Durduk yere adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi.
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