Bağcılar’da annesini canice katleden Ali Sayan’a ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi! Kafasını balkondan sokağa atmıştı | Beraatini talep etti

Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirten Ali S., "Olay günü uyuşturucu madde kullanmıştım. Ben 14 yaşımdan beri uyuşturucu madde kullanmaktayım. Olaydan yaklaşık üç gün öncesinden beri hatırlamadığım sıklıkla uyuşturucu madde içmiştim. En son olaydan bir süre önce yine uyuşturucu kullandım. Son hatırladığım ayrıntı da budur. Ben yaklaşık 5 ya da 6 sene şizofreni tedavisi gördüm. Daha evvel bu hastalığımla ilgili komaya girdiğim olmuştu. Olay sonrasına ilişkin gözümü açtığımda karakolda nezarethanede olduğumu hatırlıyorum. Annemle aramızda herhangi bir sorun yoktu. Uyuşturucu kullandığım için annemle aramızda tartışmalar oluyordu. Bazen kendisinden para da istediğim oluyordu. İzmir'de sezonluk olarak güvenlik işinde çalışmıştım. Annemle aramızda kesinlikle kavga boyutuna varacak bir olay yaşanmamıştı. Uyuşturucu içme anından önce anneme ilişkin herhangi bir kötü düşüncem, planlamam olmadı. Böyle bir ayrıntı hatırlamıyorum" dedi.