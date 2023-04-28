Bağcılar'da annesini canice katleden Ali Sayan'a ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi! Kafasını balkondan sokağa atmıştı | Beraatini talep etti
Geçtiğimiz aylarda Bağcılar'da annesi Havva Sayan'ı bıçakla öldürüp, kafasını bedeninden ayırarak balkondan sokağa Ali Sayan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Ali Sayan'ın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Ali Sayan soruşturma aşamasında verdiği ifadede uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve olaya dair hiçbir şey hatırlamadığı söyleyerek, "Annemle aramızda herhangi bir sorun yoktu. Uyuşturucu kullandığım için aramızda tartışmalar oluyordu. Ben annemin hasta olduğunu ve iyileşeceğini biliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.
Bağcılar'da annesi Havva Sayan'ı öldüren Ali Sayan, 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklanmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Ali S.'nin savcılıkta verdiği ifadesine yer verildi.
Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirten Ali S., "Olay günü uyuşturucu madde kullanmıştım. Ben 14 yaşımdan beri uyuşturucu madde kullanmaktayım. Olaydan yaklaşık üç gün öncesinden beri hatırlamadığım sıklıkla uyuşturucu madde içmiştim. En son olaydan bir süre önce yine uyuşturucu kullandım. Son hatırladığım ayrıntı da budur. Ben yaklaşık 5 ya da 6 sene şizofreni tedavisi gördüm. Daha evvel bu hastalığımla ilgili komaya girdiğim olmuştu. Olay sonrasına ilişkin gözümü açtığımda karakolda nezarethanede olduğumu hatırlıyorum. Annemle aramızda herhangi bir sorun yoktu. Uyuşturucu kullandığım için annemle aramızda tartışmalar oluyordu. Bazen kendisinden para da istediğim oluyordu. İzmir'de sezonluk olarak güvenlik işinde çalışmıştım. Annemle aramızda kesinlikle kavga boyutuna varacak bir olay yaşanmamıştı. Uyuşturucu içme anından önce anneme ilişkin herhangi bir kötü düşüncem, planlamam olmadı. Böyle bir ayrıntı hatırlamıyorum" dedi.
Mahkemedeki ifadesinde ise Ali S., "Ben annemin hasta olduğunu ve iyileşeceğini biliyorum. Anneme herhangi bir zarar vermeyi hiçbir zaman düşünmemiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.
İddianamede otopsi raporuna da yer verildi. Olay tarihinde başı ayrılmış ve yanık halde bulunduğu bildirilen Hava S.'nin vücudunda 13 adet kesici, delici alet yarası tespit edildiği, bu yaraların 8 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca Hava S. ölümünün kesici delici alet yaralanması sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Cumhuriyet Savcısı Ali S.'nin 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.
Ayrıca, öldürme eylemi sonrası evi ateşe vermesi gerekçesiyle de 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.
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