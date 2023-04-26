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TCG Anadolu ve Ayasofya aynı karede buluştu! Görenler mest oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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TCG Anadolu ve Ayasofya aynı karede buluştu! Görenler mest oldu

Türkiye'nin milli gururu TCG Anadolu'ya vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Ayasofya Camii'nden TCG Anadolu gemisi eşsiz manzarasıyla görenleri mest ediyor. Gemi vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle İstanbul'da yeniden aynı manzaraya demirlendi. İşte o muhteşem görüntüler...

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu tüm ihtişamıyla bir kez daha Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi manzarasına demirledi.

İstanbul'da 17 Nisan'da vatandaşların ziyaretine açılan gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında boğazdan geçiş yaparak halkı selamlamıştı.

TCG Anadolu yoğun ilgi nedeniyle bir kez daha Sarayburnu Limanı'na demirleyerek Ayasofya ve Topkapı Sarayı manzarasına konuşlandı.

2 MAYIS'A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

TCG Anadolu bugüne kadar 92 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Sarayburnu Sahili'nde vatandaşların ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturduğu gemi, 2 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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