İstanbul'da "banka oturma" cinayeti! Sevgilisiyle banka oturmak isteyen genç bıçaklanarak katledildi

"İKİ ÇOCUK TARTIŞIRKEN BİRİ DİĞERİNİ KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Duyduğum kadarıyla bir itiş kakış olmuş. Biz bazı sıkıntılar olduğunu anlamıştık. İki çocuk tartışırken biri diğerini kalbinden bıçaklamış. Çocuk kanlar içinde yerde kalmış. Diğer vuran çocuk ise kaçtı diye duyduk. Net olmasa da duyduğum kadarıyla vurulan çocuk ölmüş. Yakalanması iyi olmuş. Bir ses bir hareketlilik oldu biz gidene bakana kadar olay dağılmıştı" dedi.