"Merkür Retrosu ne zaman başlayacak, bitecek? Merkür Retrosu hangi burçları etkileyecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, her yıl belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Yaklaşık olarak üç ayda bir kendisini gösteren Merkür Retrosu, özellikle astrolojiyle uğraşanlar için kafa karışıklığı, gecikme ve hüsranla ilişkilendirilir. Peki, Merkür Retrosu ne zaman başlayacak, bitecek? Merkür Retrosu hangi burçları etkileyecek? Boğa, Koç, Yengeç, Aslan...