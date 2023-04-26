Merkür Retrosu ne zaman başlayacak, bitecek? Merkür Retrosu hangi burçları etkileyecek? Boğa, Koç, Yengeç, Aslan...
"Merkür Retrosu ne zaman başlayacak, bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci Merkür retrosu için geri sayım devam ediyor. Merkür, ters yöndeki ilk hareketini 2022 Aralık sonu ve 18 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Astrolojiyi yakından takip edenler konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman başlayacak, bitecek? Merkür Retrosu hangi burçları etkileyecek? Boğa, Koç, Yengeç, Aslan...
"Merkür Retrosu ne zaman başlayacak, bitecek? Merkür Retrosu hangi burçları etkileyecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, her yıl belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Yaklaşık olarak üç ayda bir kendisini gösteren Merkür Retrosu, özellikle astrolojiyle uğraşanlar için kafa karışıklığı, gecikme ve hüsranla ilişkilendirilir. Peki, Merkür Retrosu ne zaman başlayacak, bitecek? Merkür Retrosu hangi burçları etkileyecek? Boğa, Koç, Yengeç, Aslan...
YILIN İKİNCİ MERKÜR RETROSU BAŞLADI
Yılın ikinci Merkür Retrosu 21 Nisan itibariyle başladı. Merkür Metrosu mayıs ayı ortasına (15 Mayıs) kadar devam edecek.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür geri harekette diğer gezegenlerden daha fazla zaman harcar, astroloji Merkür geri hareketinin bir kötü şans ve olumsuzluk modeli başlattığını öne sürer.
RETRO HAREKET NEDİR?
Geriye dönük hareketin astronomik açıklaması, güneş sistemimizdeki gezegenlerin Güneş etrafında farklı mesafelerde ve hızlarda döndüğünü anlamakla başlar.
Bazen (bizim açımızdan) bir gezegen aniden yön değiştirmiş ve gökyüzünde ters yönde hareket etmeye başlamış gibi görünebilir. Bu, elbette, Dünya'nın gezegenin konumuna göre konumundan kaynaklanan bir yanılsamadır.
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