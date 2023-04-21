TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu

Ziyaretçilerin gözlerindeki ışığı görmenin çok güzel olduğunu aktaran Bulut, "Özellikle çocuklar SİHA'nın ya da Kızılelma'nın yanında durunca, dokununca çok mutlu oluyorlar. Onlar geleceğin mühendisleri, yazılımcıları. Onlara ilham olmak çok güzel. Bu gemide görev almak çok güzel." dedi.

Eşi Mehmet Şahin ile gemiyi gezen Zahide Şahin, "Milli servetimizi ziyaret etmek için buradayız. Gezdik, çok beğendik. Allah bunları gösterdi çok şükür. Daha çoğunu da göstersin." diye konuştu.