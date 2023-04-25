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TCG Anadolu'yu ne kadar kişi ziyaret etti?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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TCG Anadolu’yu ne kadar kişi ziyaret etti?

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek geçen hafta pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti.

İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi öncesi toplam 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi.

Geçiş sonrası gemi Sarayburnu Limanı'na demirleyerek yeniden ziyarete açıldı.

TCG Anadolu bugün de 6 bin 147 kişi olmak üzere bir haftada toplam 92 bin 317 kişi tarafından ziyaret edildi.

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