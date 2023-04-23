Başkan Erdoğan duyurdu! Sıra TCG Anadolu’nun büyüğünde

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "İnşallah 14 Mayıs'tan sonra bu süreci çok daha kararlı bir şekilde işleteceğiz. Gönlümdeki en büyük hayal şu andaki TCG Anadolu'ydu. Ama şimdi istiyorum ki süratle TCG Anadolu'nun bir üst basamağını inşallah gerçekleştirelim. Bunu gerçekleştirmek için bir yeni adım, bu konularda İspanyollarla, İngilizlerle görüşmelerim oldu. Bu görüşmeler neticesinde her iki taraftan da çok olumlu cevaplar aldık. Sizler gibi kararlı kardeşlerimle gerek komuta kademesi gerek er, erbaş, tüm bahriyeliler olarak çok ciddi bir noktaya geliyoruz. Sizlerin duruşları bizleri çok mutlu edecektir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Başkan Erdoğan, "Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar da Başkan Erdoğan'a, gösterdikleri destek, teşvik ve liderlikten dolayı saygı ve şükranlarını iletti.